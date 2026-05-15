В Раде заявили, что Шона Пенна попросили помочь с залогом для Ермака

Деньги на залог для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака попросили даже у американского актера и режиссера Шона Пенна. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Экс-чиновник ранее называл этого артиста своим другом и несколько раз после увольнения ездил вместе с ним к военным ВСУ.

«Говорят, сегодня в поисках легальных денег на залог для Ермака в отчаянии решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну. Когда дозвонились, то сообщили ему, что «его украинский друг, с которым он провел так много времени, в беде» и что «его держат в плохих условиях и он нуждается в его помощи», — написал парламентарий.

По его словам, после этого артист сказал, что «немедленно» поручает «своему финансовому менеджеру помочь другу с Украины, которого так уважает».

Также Железняк отметил, что средств от Пенна на залог для экс-главы офиса президента в итоге не поступало.

15 мая адвокат Ермака Игорь Фомин сообщил, что «проплатил» своему подзащитному камеру в СИЗО.

Накануне Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Залог для его освобождения пока не удается собрать.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (порядка $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.

 
