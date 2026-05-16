Война США и Израиля против Ирана
Депутат Рады рассказал, почему не перечислили деньги на залог Ермаку

Друзья бывшего главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака собрали полную сумму на залог для него, но не перечислили. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле «от блатных и нищих», — написал он.

Железняк отметил, что сумму собирали «с мира по копейке».

Нардеп подчеркнул, что деньги поступали из сомнительных источников. Друзьям экс-главы президентского офиса пришлось объяснять финансовым организациям, что никаких последствий для них не будет.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Ранее гадалка Ермака удалила свой канал в мессенджере Telegram.

 
