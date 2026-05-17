Дмитриев: заговор о вмешательстве РФ в выборы в США был попыткой ослабить Трампа

Теория заговора о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году была создана для ослабления позиций американского лидера Дональда Трампа и ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — написал глава РФПИ.

Так он прокомментировал публикацию фрагмента интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что утверждения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года «не имеют под собой абсолютно никаких доказательств» и нанесли серьезный ущерб Соединенным Штатам. По словам Бланша, американскому обществу следует задуматься, «с какой целью этот заговор вообще появился».

8 мая на официальной странице аппарата директора Нацразведки США в соцсетях появилась запись о том, что бывший президент США Барак Обама «руководил созданием небылицы о России» — сфабрикованных данных о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

1 февраля Трамп призвал немедленно арестовать Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Республиканец отметил, что таким образом Обама хотел подорвать его авторитет и совершить государственный переворот.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США.

Ранее Дмитриев призвал раскрыть выдуманный заговор «Рашагейт».