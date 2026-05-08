Бывший президент США Барак Обама руководил созданием мифа о вмешательстве России в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом говорится в публикации Нацразведки в соцсети X.

Пост опубликован в качестве комментария на недавние высказывания демократа Обамы в эфире программы комика Стивена Колберта, где бывший американский лидер заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп (республиканец) или любой другой глава государства не может указывать министру юстиции — генеральному прокурору США преследовать в судебном порядке неугодных. Обама добавил, что система уголовного правосудия в стране не должна быть «политизированной», позволяющей сводить счеты с «политическими противниками» или «награждать друзей».

«[И это] говорит человек, который руководил созданием фальсификаций о России», — отреагировала на заявление демократа Нацразведка США.

В этом же посте офис Нацразведки разместил ссылку на свой пресс-релиз от июля 2025 года, в котором говорилось, что главные фигуры администрации Обамы сфабриковали разведывательную оценку влияния РФ на выборы в США в 2016 году.

До этого президент Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

Ранее глава РФПИ призвал раскрыть выдуманный заговор «Рашагейт».