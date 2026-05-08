Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Нацразведка США выступила с обвинением в адрес Обамы

Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о РФ
Thanassis Stavrakis/AP

Бывший президент США Барак Обама руководил созданием мифа о вмешательстве России в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом говорится в публикации Нацразведки в соцсети X.

Пост опубликован в качестве комментария на недавние высказывания демократа Обамы в эфире программы комика Стивена Колберта, где бывший американский лидер заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп (республиканец) или любой другой глава государства не может указывать министру юстиции — генеральному прокурору США преследовать в судебном порядке неугодных. Обама добавил, что система уголовного правосудия в стране не должна быть «политизированной», позволяющей сводить счеты с «политическими противниками» или «награждать друзей».

«[И это] говорит человек, который руководил созданием фальсификаций о России», — отреагировала на заявление демократа Нацразведка США.

В этом же посте офис Нацразведки разместил ссылку на свой пресс-релиз от июля 2025 года, в котором говорилось, что главные фигуры администрации Обамы сфабриковали разведывательную оценку влияния РФ на выборы в США в 2016 году.

До этого президент Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

Ранее глава РФПИ призвал раскрыть выдуманный заговор «Рашагейт».

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!