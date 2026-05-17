В США выразили беспокойство насчет вторжения Китая на Тайвань

Окружение президента США Дональда Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Советники Трампа считают, что председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие пять лет одобрит вооруженное вторжение на Тайвань. Это приведет к прекращению поставок чипов, которые используются американскими компаниями для развития искусственного интеллекта.

Один из советников президента США считает, что китайский лидер хочет вывести КНР на новую позицию и продемонстрировать, что Тайвань принадлежит Пекину.

Поездка Трампа в Китай продемонстрировала гораздо более высокую вероятность того, что азиатский остров будет предметом обсуждения в ближайшие пять лет, добавил источник издания. Он подчеркнул, что Вашингтон не может подготовиться к подобному с экономической точки зрения из-за налаженной цепочки поставок.

До этого директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил, что главным результатом поездки в Китай стали серьезные уступки Вашингтона по тайваньскому вопросу.

15 мая газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что президент РФ Владимир Путин может посетить Китай на следующей неделе. Предположительно, это произойдет 20 мая.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.

 
