Война США и Израиля против Ирана
Назван главный итог поездки Трампа в Китай

Эксперт Бабаев: главным итогом поездки Трампа в КНР стали уступки по Тайваню
Главным результатом поездки президента США Дональда Трампа в Китай стали серьезные уступки Вашингтона по тайваньскому вопросу. Об этом заявил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что КНР и США смогли немного приглушить торговые противоречия и договориться о более цивилизованных способах решать экономические проблемы. Однако это нельзя назвать главным результатом поездки Трампа в Китай, отметил Бабаев.

«Скорее всего, это серьезные уступки Трампа по Тайваню», — сказал собеседник агентства, говоря о главном результате.

По его словам, сделка по продаже Тайваню американских вооружений, вероятно, будет заморожена на неопределенное время. В ответ Китай мог пообещать склонить Иран к компромиссу по урегулированию конфликта с США. По мнению эксперта, это позволит Вашингтону выйти из конфликта, «не потеряв лицо».

Официальный визит президента США в Китае продлился три дня — с 13 по 15 мая. Это стало первой поездкой американского лидера в столицу КНР за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Трамп охарактеризовал свой визит в Пекин словом «невероятный» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Глава Белого дома выразил надежду, что в сентябре примет Си Цзиньпина в США.

Ранее Си Цзиньпин назвал визит Трампа в КНР историческим.

 
