Президент Литвы рассказал, в каком случае республика отправит военных в Ормузский пролив

Науседа: Литва пошлет военных в Ормуз после заключения мира США с Ираном

Литва направит военных и гражданских специалистов в состав международной коалиции по обеспечению возобновления судоходства в Ормузском проливе только после установления мира между США и Ираном, заявил президент республики Гитанас Науседа. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что литовские военные не должны участвовать в миссии коалиции в условиях продолжающегося конфликта.

13 мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что вклад республики в операцию в Ормузском проливе будет носить характер оперативного обязательства, а не символического жеста.

До этого стало известно, что Британия готова направить в Ормузский пролив эсминец HMS Dragon. В марте этот корабль прибыл на Кипр для защиты британской авиабазы Акротири. Теперь власти страны намерены при необходимости перенаправить HMS Dragon на Ближний Восток, чтобы защитить судоходство по водному пути.

