Британия готова направить эсминец ради судоходства в Ормузском проливе

Британия готова направить в Ормузский пролив эсминец HMS Dragon, передает Sky News со ссылкой на минобороны Соединенного Королевства.

Телеканал сообщает, что в марте корабль прибыл на Кипр для защиты британской авиабазы Акротири. Теперь власти страны намерены при необходимости перенаправить HMS Dragon на Ближний Восток, чтобы защитить судоходство по водному пути.

В британском минобороны подчеркнули, что задача судна будет сугубо оборонительной и направленной на повышение безопасности транзита через Ормузский пролив. Позднее планируется создать многонациональную миссию, которая будет обеспечивать бесперебойное движение судов, добавляет телеканал.

До этого стало известно, что уже 48 часов ни одно коммерческое судно не проходило через Ормузский пролив. Снижение интенсивности движения произошло на фоне возобновления напряженности между США и Ираном. Многие судовладельцы перенаправляют свои корабли или избегают региона из-за нападений на суда, глушения сигнала и неопределенности в отношении условий прохода.

