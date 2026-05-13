Литва пообещала «внести свой вклад» в возможную операцию в Ормузском проливе

Глава МИД Будрис: роль Литвы в миссии в Ормузском проливе не будет символической
Вклад Литвы в операцию в Ормузском проливе станет значительным оперативным обязательством, а не просто символическим жестом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, чьи слова приводит LRT.

По его словам, учитывая возможности Литвы, ее вклад – «не символизм, это не просто флаг».

«Это включает штабных офицеров, офицеров по планированию, и, в конце концов, у нас есть опыт и конкретные возможности в разминировании, поэтому мы, несомненно, сможем внести свой вклад», – сказал Будрис.

До этого стало известно, что Британия готова направить в Ормузский пролив эсминец HMS Dragon. В марте этот корабль прибыл на Кипр для защиты британской авиабазы Акротири. Теперь власти страны намерены при необходимости перенаправить HMS Dragon на Ближний Восток, чтобы защитить судоходство по водному пути.

Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади предупредил, что присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки США приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Ирана. Дипломат призвал иностранные государства не усугублять ситуацию. По словам Гарибабади, прибытие кораблей в зону конфликта приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса.

Ранее Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе.

 
