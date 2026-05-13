Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе и санкции против России могут привести к рецессии глобальной экономики. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал министр финансов Антон Силуанов.

Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к нефтяному кризису, отметил Силуанов. Он пояснил, что если Ормузский пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и огромная доля сжиженного природного газа. В дальнейшем ситуация может привести к подорожанию удобрений, цены на которые уже увеличились на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно.

По словам главы Минфина, от ситуации особенно страдают страны — импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки, для которых дороговизна продовольствия особенно критична.

Для России эффект двойственный: с одной стороны, растет прибыль от экспорта и бюджетные доходы, с другой — в результате конфликта на Ближнем Востоке уничтожаются цепочки поставок товаров, растет стоимость логистики, пояснил Силуанов.

Министр не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкции против России могут привести к экономическому спаду в мире. По его словам, для предотвращения такого исхода необходимо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, «а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее цена нефти резко выросла из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.