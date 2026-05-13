Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе

Силуанов: последствия Ормуза и санкции против России грозят рецессией в мире
Александр Астафьев/РИА Новости

Ситуация в Ормузском проливе и санкции против России могут привести к рецессии глобальной экономики. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал министр финансов Антон Силуанов.

Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к нефтяному кризису, отметил Силуанов. Он пояснил, что если Ормузский пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и огромная доля сжиженного природного газа. В дальнейшем ситуация может привести к подорожанию удобрений, цены на которые уже увеличились на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно.

По словам главы Минфина, от ситуации особенно страдают страны — импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки, для которых дороговизна продовольствия особенно критична.

Для России эффект двойственный: с одной стороны, растет прибыль от экспорта и бюджетные доходы, с другой — в результате конфликта на Ближнем Востоке уничтожаются цепочки поставок товаров, растет стоимость логистики, пояснил Силуанов.

Министр не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкции против России могут привести к экономическому спаду в мире. По его словам, для предотвращения такого исхода необходимо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, «а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее цена нефти резко выросла из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!