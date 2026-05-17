Помощь в урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам США, и если Вашингтон выйдет из мирного процесса, это может спровоцировать конфликт России и ЕС. Об этом на YouTube-канале профессора Гленна Дизена заявил бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

«Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. <…> В Вашингтоне есть мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира на Украине», — сказал он.

Биб подчеркнул, что если США станут в меньшей степени участвовать в урегулировании украинского конфликта и переложат всю ответственность на Европу, это серьезно повысит риск «чрезвычайно разрушительного конфликта» России и Европы. Эксперт уверен, что в Евросоюзе нет желания прийти к компромиссу с Россией, и европейские политики стремятся только усилить давление на Москву.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине застопорилось, однако Вашингтон готов сыграть «любую роль» в этом процессе. При этом он подчеркнул, что американцы не хотят тратить время и силы на переговоры, если не увидят в них прогресса. Затем 14 мая Рубио подчеркнул, что США готовы содействовать дипломатическому урегулированию кризиса на Украине.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сигналов о выходе США из переговорного процесса по Украине нет.

Кроме того, 12 мая президент США Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал Европу на политическую чуткость.