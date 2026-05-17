Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, к чему приведет выход Вашингтона из переговоров по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Биб: достижение мира на Украине — в интересах США
Alex Brandon/AP

Помощь в урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам США, и если Вашингтон выйдет из мирного процесса, это может спровоцировать конфликт России и ЕС. Об этом на YouTube-канале профессора Гленна Дизена заявил бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

«Я твердо уверен, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. <…> В Вашингтоне есть мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира на Украине», — сказал он.

Биб подчеркнул, что если США станут в меньшей степени участвовать в урегулировании украинского конфликта и переложат всю ответственность на Европу, это серьезно повысит риск «чрезвычайно разрушительного конфликта» России и Европы. Эксперт уверен, что в Евросоюзе нет желания прийти к компромиссу с Россией, и европейские политики стремятся только усилить давление на Москву.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине застопорилось, однако Вашингтон готов сыграть «любую роль» в этом процессе. При этом он подчеркнул, что американцы не хотят тратить время и силы на переговоры, если не увидят в них прогресса. Затем 14 мая Рубио подчеркнул, что США готовы содействовать дипломатическому урегулированию кризиса на Украине.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сигналов о выходе США из переговорного процесса по Украине нет.

Кроме того, 12 мая президент США Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал Европу на политическую чуткость.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!