Рубио: США готовы положить конец конфликту на Украине

США готовы содействовать дипломатическому урегулированию кризиса на Украине, заявил в эфире Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

По словам дипломата, к этому готовы президент Дональд Трамп и его команда. Рубио признал, что Вашингтон «в последние месяцы по ряду причин несколько снизил обороты» в том, что касалось урегулирования украинского конфликта. Но он надеется, что «удастся достичь точки, в которой стороны возобновят взаимодействие, а [США] готовы будут сыграть роль в том, чтобы урегулировать и положить конец» боевым действиям.

До этого Трамп не исключил, что может приехать в Россию уже в этом году. Он считает, что визит мог бы помочь установлению мира на Украине. При этом американский президент заявил, что пока между ним и его коллегой Владимиром Путиным нет общего понимания относительно будущего Донбасса. В Кремле в ответ на слова политика сообщили, что на повестке обсуждения России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики.

Ранее сообщалось, что США отвели России новую роль в своей стратегии против Китая.

 
