В Кремле отреагировали на сообщения о возможности выхода США из переговоров по Украине

Песков: нет сигналов, что США выходят из переговорного процесса по Украине

Сигналов о том, что США выходят из переговорного процесса по Украине, нет. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон хочет быстрых результатов, которые не всегда возможны, потому что данные переговоры являются очень сложными, в них много деталей.

«Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это, к сожалению, не так, решение данного вопроса требует больше усилий.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение украинского конфликта застопорилось, при этом американская сторона готова сыграть «любую роль» в этом процессе.

Кроме того, по его словам, Вашингтон не хочет тратить время и силы на разрешение ситуации вокруг Украины, если не увидит прогресса в переговорах.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что все участники трехсторонних переговоров понимают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании.

Ранее в Кремле заявили о готовности принять делегацию США для переговоров по Украине.