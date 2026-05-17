Министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что на Украине «скоро» настанет прекращение огня и воцарится «справедливый и надежный мир». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу United24.

Писториус подчеркнул необходимость возвращения к мирному сосуществованию народов. Однако он отметил, что страны пока не достигли этой «точки».

«Будем надеяться, что скоро настанет день, когда мы окажемся в состоянии прекращения огня, на Украине воцарится мир, прочный, справедливый и надежный. Тогда нам нужно вернуться — хотя бы попытаться вернуться — к миру, в котором люди и народы могут жить в мире и согласии друг с другом. Не обязательно быть друзьями, или даже близкими друзьями или союзниками, но мирно жить вместе. Мы еще не достигли этой точки», — заявил он.

Главы бундесвера также сказал, что «всегда есть путь назад» и «возможность развернуться», даже если ситуация «достигла критической точки», и поэтому напряженная ситуация в мире может измениться. Писториус подчеркнул, что он «очень надеется» на то, что его внуки, которым еще не исполнилось десяти лет, вырастут «в будущем без войн, оружия и человеческих потерь».

При этом, по словам Писториуса, сейчас Европа должна «укреплять» свою оборону, чтобы «ясно показать», что она «способна и полна решимости» сдерживать противника и защищаться.

11 мая Борис Писториус посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить с представителями Киева сотрудничество в сфере вооружений. Итальянское издание L'antidiplomatico написало, что целью визита Писториуса могло быть планирование терактов против России.

В конце апреля Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая направлена на превращение немецкой армии в сильнейшую в Европе. Основное внимание в стратегии было уделено противодействию якобы имеющимся «угрозам» со стороны России.

Ранее Писториус объяснил слова Мерца о потере Украиной территорий.