Antidiplomatico: Писториус прибыл в Киев, чтобы планировать теракты против РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России. Об этом пишет итальянское издание L'antidiplomatico.

Официальная цель поездки – укрепление военно-промышленного сотрудничества между Германией и Украиной. В частности, Киев и Берлин запустят совместное промышленное производство ударных беспилотников с дальностью полета более 1500 км.

Кроме того, в ходе встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым был подписан меморандум о взаимопонимании по запуску совместной программы Brave Germany, направленной на развитие оборонных технологий и поддержку инновационных стартапов.

«По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в материале.

По мнению автора, ни Украина, ни Европа не стремятся к завершению конфликта и предпринимают усилия, которые ведут к повышению уровня напряженности.

«Таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС становятся соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в военных действиях на Украине», — сказано в статье.

24 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил РФ открытую войну. По его словам, для этого в качестве «наконечника» откровенно используются киевские власти и само украинское государство в качестве геополитического тарана. Министр отметил, что после создания ООН, ОБСЕ и исчезновения Советского Союза России казалось, что перспективы сосуществования и соработничества с западными странами реалистичны, однако «все это ушло в небытие».

Ранее дипломат заявила о незаинтересованности Европы в стабильном мире в регионе.