Писториус объяснил слова Мерца о потере Украиной территорий

Писториус: в словах Мерца о потере Украиной территорий нет ничего особенного

В словах немецкого канцлера Фридриха Мерца о потере Украиной территорий нет ничего особенного, об этом говорил и президент Владимир Зеленский. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, чьи слова приводит УНИАН.

«Оценку того, что Украина, возможно, в конце этой войны – если она, надеюсь, скоро завершится – будет вынуждена отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Так что это не является каким-то особым сообщением», – сказал Писториус.

До этого Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

