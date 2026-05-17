Путин и Токаев обсудили подготовку к саммиту в Астане

Путин и Токаев по телефону обсудили подготовку визита в Астану

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили предстоящий официальный визит президента России в Астану. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы подготовки госвизита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в публикации.

11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщил Путину о том, что не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астану из-за предвыборной кампании. Также сообщил об этом главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Армению представит вице-премьер Мгер Григорян.

До этого Токаев заявил, что визит президента России в конце мая в Астану является ключевым событием двусторонней повестки 2026 года.

Мероприятие должно пройти с 28 по 29 мая. Глава российского государства подтвердил свое участие в нем еще в феврале.

Ранее Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за освобождение казахстанца в Польше.