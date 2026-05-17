Журналист раскрыл слова Путина «за кадром» о ракете «Сармат»

Президент России Владимир Путин высказался «за кадром» о «Сармате» после официального доклада командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это большое событие в жизни страны», — сказал он.

12 мая Каракаев доложил Путину об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года. Президент отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров.

После этого американское издание Military Watch Magazine написало, что «Сармат» существенно превосходит зарубежные аналоги. В материале отмечается, что модификация российского вооружения вызывает серьезную тревогу у государств Запада, потому что они до сих пор отстают от России и Китая в практическом применении из-за проблем в разработке.

Ранее Песков рассказал о реакции Запада на успешный запуск «Сармата».

 
