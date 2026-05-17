В Совфеде рассказали, чем для США станет продление перемирия с Ираном

Сенатор Пушков: для США продление перемирия c Ираном равно признанию поражения
Затишье в войне в Иране является временным, а если США пойдут на продление перемирия с Исламской республикой, то это будет равносильно признанию поражения в конфликте. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, у президента США Дональда Трампа есть два выбора в конфликте: либо вновь начать массированные атаки Ирана, либо заключить мирную сделку на условиях, которые не устраивают американского лидера.

«Со своей стороны, Иран способен вести длительную войну. По последним американским данным, у него сохранилось около 60% ракетного потенциала, 90% военных складов функциональны, а внутренний переворот, на который, так рассчитывали в Вашингтоне, далек, как никогда. Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения», — написал Пушков.

17 мая иранское агентство Fars сообщило, что США в ответ на требования Ирана выдвинули пять условий для продолжения процесса урегулирования конфликта. Среди них отказ Вашингтона от выплат компенсации ущерба Ирану, вывоз из Исламской республики в США 400 килограммов обогащенного урана, а также существование в Иране лишь одного действующего ядерного объекта.

Также 12 мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило об условиях Тегерана для возобновления переговоров. Среди них— прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций с Ирана, разморозка активов Тегерана, а также компенсация.

15 мая Трамп заявил, что если Иран не передаст США свои запасы обогащенного урана, то американцы сами придут за ними.

Ранее в США заявили об отсутствии благоприятного выхода из конфликта с Ираном.

 
