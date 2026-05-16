МИД Приднестровья оценил решение об упрощении процедуры получения гражданства РФ

Решение об упрощенном предоставлении гражданства РФ — важная и своевременная мера поддержки сотен тысяч жителей Приднестровья, говорится в заявлении МИД региона.

В ведомстве отметили, что президент Владимир Путин упростил правила получения получения российского гражданства для проживающих в Приднестровье во время «беспрецедентного блокадного давления» и «экономической агрессии» со стороны Молдавии.

Накануне лидер РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права» подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям региона.

По словам главы комиссии по внешней политике и международным связям, депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрея Сафонова, это решение стало поддержкой жителей Приднестровья на фоне заявления президента Молдавии Майи Санду о возможности присоединения республики к Румынии.

Ранее дипломат назвал анекдотом слова об отправке в Приднестровье 10 тыс. российских солдат.