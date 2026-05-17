В США рассказали, чего не понимает Запад в отношении России

Профессор Миршаймер: Запад забыл о ядерном оружии России
Нина Зотина/РИА Новости

Политики западных стран не понимают, к чему может привести их агрессивная политика против России. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

По словам Миршаймера, европейские страны все сильнее поддерживают Украину, однако им все равно не удастся лишить Россию статуса великой державы. Профессор отметил, что страны ЕС не осознают рисков конфронтации с Россией, ведь Москва обладает ядерным оружием.

«На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава, и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. <…> Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — сказал он.

15 мая глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия имеет возможность использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева, и это является «вопросом политической воли».

В феврале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия применит ядерное оружие, если речь пойдет о судьбе страны.

В марте глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия составит новый список целей для ответных ударов при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции.

Ранее в России допустили применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс.

 
