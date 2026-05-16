Российские войска ударили по аэродромам и портам ВСУ

Российские войска ударили по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых в интересах украинской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

Также ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах проведения спецоперации, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, сообщило Минобороны РФ. Главной целью был Киев, власти города заявили о попадании по объектам в шести районах. Также были поражены связанные с ВСУ цели и в других регионах, в том числе на западной Украине. В ВСУ утверждают, что ночная атака стала одной из самых масштабных за время СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.