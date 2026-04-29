Зеленский рассказал о просьбе европейцев не бить по российской энергетике

Западные партнеры попросили Украину не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако Киев ответил отказом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax.

По словам Зеленского, Украина сопротивляется давлению европейских партнеров по поводу прекращения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

«Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать некоторые российские объекты инфраструктуры, в том числе энергетической. И, конечно же, я сказал: «Нет, мы ответим». Никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым способом», — сказал он.

29 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм является одной из «визитных карточек» Украины. Она также сообщила, что 28 апреля четыре украинских дрона пытались атаковать инфраструктурные объекты в Энергодаре.

28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

24 апреля генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в районе Запорожской АЭС наблюдается рост чиста атак ВСУ.

Ранее Зеленский раскритиковал Вэнса за слова о помощи Украине.

 
