В Минобороны РФ рассказали об ударах в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по Украине

Вооруженные силы РФ в период с 12 по 15 мая нанесли один массированный и два групповых удара по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, операции были проведены в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в РФ. При выполнении поставленных задач военнослужащие применили ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ударам также подверглись места сборки и запуска украинских дронов, склады с боеприпасами и горючим. Кроме того, целями стали пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ и украинских солдат.

14 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, военнослужащие страны прочно владеют стратегической инициативой.

