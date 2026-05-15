В Минобороны РФ рассказали об ударах в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по Украине
Вооруженные силы РФ в период с 12 по 15 мая нанесли один массированный и два групповых удара по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, операции были проведены в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в РФ. При выполнении поставленных задач военнослужащие применили ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ударам также подверглись места сборки и запуска украинских дронов, склады с боеприпасами и горючим. Кроме того, целями стали пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ и украинских солдат.

14 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, военнослужащие страны прочно владеют стратегической инициативой.

Ранее бойцы ВС РФ ударили по «селу олигархов» под Киевом.

 
