В США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию

NYT: США допускают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию
Reuters

Власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Вашингтон может возбудить дело против политика и использовать это, как в случае с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть венесуэльский сценарий снова», — говорится в публикации.

Некоторые приближенные к администрации президента Дональда Трампа считают, что даже если такой вариант никогда не будет одобрен, угроза захвата Кастро окажет давление на кубинское правительство, заставив его уступить требованиям США.

16 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не откажется от поддержки Гаваны на фоне давления и блокады со стороны Вашингтона.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Россия поддерживает контакты и дружеские отношения с властями Кубы, которые оказались в сложной ситуации из-за топливного кризиса.

Ранее в Совфеде пообещали помочь Кубе с топливным кризисом.

 
