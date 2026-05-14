В Совфеде пообещали помочь Кубе с топливным кризисом

Россия «изыщет возможность» помочь Кубе, полностью исчерпавшей запасы топлива. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Конечно, Куба союзное нам государство. Мы всегда ее поддерживали в самые трудные минуты. Не только мы, но и Китай к ней относится очень хорошо. Раньше эти вопросы все закрывала Венесуэла поставками [энергоносителей], но будем рассчитывать на то, что Россия изыщет возможность помочь Кубе, если, конечно, американцы не выставят опять жесткую блокаду. Если реальная возможность появится, Россия, конечно, поможет», — сказал сенатор.

14 мая министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви заявил, что топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране. По его словам, в стране нет мазута и дизельного топлива.

«Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — добавил министр.

Ранее Куба получила турецкую плавучую электростанцию.

 
