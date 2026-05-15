Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В Кремле ответили на вопрос о российской помощи Кубе с поставками топлива

Песков: РФ поддерживает контакты с руководством исчерпавшей запасы топлива Кубы
Roman Naumov/Global Look Press

Россия поддерживает контакты и дружеские отношения с властями Кубы, которые оказались в сложной ситуации из-за топливного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Вопрос был связан с тем, что кубинские власти объявили об исчерпании запасов топлива: журналистов интересовало, обратилась ли Гавана за помощью к Москве — и если да, то готова ли российская сторона ее оказать.

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать», — ответил представитель Кремля.

До этого зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров заявлял «Газете.ру», что Россия «изыщет возможность» оказать содействие Кубе, которая является для нее «союзным государством» и столкнулась с исчерпанием резервов топлива.

«Раньше эти вопросы все закрывала Венесуэла поставками, но будем рассчитывать на то, что Россия изыщет возможность помочь Кубе, если, конечно, американцы не выставят опять жесткую блокаду», — заверил сенатор.

О полном исчерпании запасов дизеля и мазута глава кубинского министерства энергетики Висенте де ла О Леви сообщил вчера. По его словам, именно это стало главной причиной длительных отключений электроснабжения в стране.

Ранее в США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!