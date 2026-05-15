В Кремле ответили на вопрос о российской помощи Кубе с поставками топлива

Россия поддерживает контакты и дружеские отношения с властями Кубы, которые оказались в сложной ситуации из-за топливного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Вопрос был связан с тем, что кубинские власти объявили об исчерпании запасов топлива: журналистов интересовало, обратилась ли Гавана за помощью к Москве — и если да, то готова ли российская сторона ее оказать.

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать», — ответил представитель Кремля.

До этого зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров заявлял «Газете.ру», что Россия «изыщет возможность» оказать содействие Кубе, которая является для нее «союзным государством» и столкнулась с исчерпанием резервов топлива.

«Раньше эти вопросы все закрывала Венесуэла поставками, но будем рассчитывать на то, что Россия изыщет возможность помочь Кубе, если, конечно, американцы не выставят опять жесткую блокаду», — заверил сенатор.

О полном исчерпании запасов дизеля и мазута глава кубинского министерства энергетики Висенте де ла О Леви сообщил вчера. По его словам, именно это стало главной причиной длительных отключений электроснабжения в стране.

Ранее в США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами.