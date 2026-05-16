Замглавы МИД РФ: мы стоим плечом к плечу с Кубой

Рябков: Россия не откажется от принципиальной линии на поддержку Кубы
Россия не откажется от поддержки Кубы на фоне давления и блокады со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко, которое оказывает нам - России - ценную поддержку на международных площадках», — сказал Рябков журналистам.

По его словам, Москва взаимодействует с Гаваной «по многим аспектам формирования нового миропорядка».

Он считает, что американская блокада острова является циничным проявлением доктрины Монро с нетерпимостью к «инакомыслию» во всем Западном полушарии.

15 мая в столице Кубы Гаване прошла встреча представителя МВД республики с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. В кубинском МВД заявили, что обмен мнениями с американской делегацией позволил подтвердить, что республика не представляет угрозы для национальной безопасности США и не имеет оснований для включения в список стран, поддерживающих терроризм.

Ранее в Совфеде пообещали помочь Кубе с топливным кризисом.

 
