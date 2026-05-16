Зеленский отреагировал на указ Путина по Приднестровью

Зеленский ожидает реакции разведки из-за решения РФ по Приднестровью
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал в своем Telegram-канале на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Приднестровской Молдавской Республики.

«Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ибо гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как вроде бы своей», — написал он.

По словам Зеленского, Киев должен на это реагировать. Он добавил, что российский военный контингент и спецслужбы в ПМР являются вызовом для Украины.

Президент поручил МИД страны контактировать с Молдавией по поводу совместной оценки и совместных действий. Кроме того, Зеленский ожидает предложения от украинских спецслужб по формату реагирования.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

16 мая бывший глава МИД ПМР Валерий Лицкай высказал мнение, что указ Путина стал ответом руководству Молдавии и другим недружественным странам.

Ранее в Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России.

 
