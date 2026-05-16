В Приднестровье объяснили указ Путина о приеме в гражданство РФ

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей Приднестровья стал ответом руководству Молдавия и другим недружественным странам. Об этом бывший глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай заявил ТАСС.

По словам Лицкая, документ позволит увеличить число российских граждан на левом берегу Днестра. Он утверждает, что жители региона уже несколько лет испытывают давление со стороны президента Молдавии Майя Санду и ее зарубежных союзников.

Экс-глава МИД Приднестровья также напомнил о серии терактов в регионе и минировании границы с Украиной, которая, по его словам, остается закрытой уже четыре года. Лицкай заявил, что подписанием указа Путин дал понять о готовности России защищать права своих граждан в Приднестровье.

Накануне Путин подписал указ, позволяющий жителям Приднестровья получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно документу, обратиться за гражданством без соблюдения ряда стандартных требований смогут совершеннолетние и дееспособные иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье. В указе также прописан порядок получения гражданства для несовершеннолетних и недееспособных жителей региона.

По данным, приведенным в документе, сейчас в Приднестровье проживают около 455,7 тыс. человек, из которых примерно 220 тыс. уже имеют российское гражданство.

Ранее в Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России.