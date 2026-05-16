В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России

РИА: десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство РФ
ИА «Новости Приднестровья»

Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России. Об этом РИА Новости заявила глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева.

«Ежедневно к нам <...> обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые люди, родившиеся после 1992 года с вопросом: «как вступить в гражданство Российской Федерации?» — отметила общественница, добавив, что теперь у жителей Приднестровья появится такая возможность.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно документу, право обратиться за получением гражданства России в упрощенном порядке, без соблюдения ряда требований, будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые являются совершеннолетними, обладают дееспособностью и постоянно проживают в Приднестровье. Кроме того, в документе прописан порядок приема в российское гражданство лиц, не достигших 18-летнего возраста, или недееспособных жителей этого региона.

Уточняется, что сейчас в Приднестровье проживает порядка 455 700 человек, из них около 220 тысяч местных жителей, у которых есть российское гражданство.

Ранее в Молдавии заявили, что не будут финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.

 
