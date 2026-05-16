В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России

Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России. Об этом РИА Новости заявила глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева.

«Ежедневно к нам <...> обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые люди, родившиеся после 1992 года с вопросом: «как вступить в гражданство Российской Федерации?» — отметила общественница, добавив, что теперь у жителей Приднестровья появится такая возможность.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно документу, право обратиться за получением гражданства России в упрощенном порядке, без соблюдения ряда требований, будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые являются совершеннолетними, обладают дееспособностью и постоянно проживают в Приднестровье. Кроме того, в документе прописан порядок приема в российское гражданство лиц, не достигших 18-летнего возраста, или недееспособных жителей этого региона.

Уточняется, что сейчас в Приднестровье проживает порядка 455 700 человек, из них около 220 тысяч местных жителей, у которых есть российское гражданство.

Ранее в Молдавии заявили, что не будут финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.