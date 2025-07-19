Посол РФ опроверг заявление об отправке в Приднестровье 10 тыс. российских солдат

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана якобы о планах Москвы направить в Приднестровье 10 тыс. солдат, пишет ТАСС.

По словам дипломата, это «иначе как анекдот рассматривать нельзя».

« <...> невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров», — сказал Озеров.

По информации пресс-бюро СВР, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе решили ускорить превращение страны в передовой форпост НАТО на восточном фланге, и это связано с продвижением российских войск на Украине.

Дмитрий Песков в свою очередь позднее заявил о том, что нынешняя ситуация вокруг Приднестровья является предметом особой озабоченности России. Территория республики фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран, что не может вызывать озабоченность в Кремле, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Молдавии лишили гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в российской группе войск.