В ПМР назвали указ Путина о гражданстве поддержкой нежелающих стать частью Румынии

Указ президента России Владимира Путина о гражданстве РФ жителям Приднестровья является шагом против поглощения региона Молдавией, а далее Румынией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Накануне Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По словам Сафонова, последнее заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности присоединения республики к Румынии создали прямую опасность поглощения и Приднестровья. Он отметил, что указ российского президента стал поддержкой тех, кто не видит своего будущего в составе «румынского пространства», а также под контролем НАТО.

Депутат ПМР добавил, что данный указ мог появиться еще много лет назад, но сложность для России заключалась в стремлении и поддержать Приднестровье, и не разорвать связи полностью с Молдавией.

Ранее в Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России.

 
