Фицо был шокирован намерениями Мерца обсудить с ним поездку в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что его шокировала информация о намерении канцлера ФРГ Фридриха Мерца обсудить с ним поездку в Москву на 9 Мая. Фрагмент его выступления перед словацкими студентами опубликован на странице политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело федеральному канцлеру Германии до этого, ездил я в Москву или нет», — сказал словацкий премьер.

Фицо отметил, что Мерц планировал посетить Словакию 29-30 мая. По словам премьера, политики созвонились и договорились провести рабочую встречу 29 мая. В итоге канцлер ФРГ отменил запланированный визит в Словакию.

Словацкому премьеру, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в российскую столицу на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе.

Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

Ранее Фицо предрек, что политики из ЕС будут звонить ему с расспросами о Путине.