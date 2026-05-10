Фицо ожидает звонков европейских политиков с расспросами о Путине

Фицо предрек, что политики из ЕС будут звонить ему с расспросами о Путине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ждет звонков от европейских политиков, которые будут расспрашивать его о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Москве 9 мая. Его слова с пресс-конференции приводит РИА Новости.

По его словам, ценность от встреч, которые он проводит с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заключается в том, что таким образом «мы получаем ценную информацию».

«Через минуту [политики из Европы] уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?». Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия - маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», — сказал Фицо.

До этого Роберт Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что он сказал. Фицо заявил, что в Брюсселе ему постоянно предъявляют претензии по поводу встреч с российским лидером и пытаются объяснить, почему он не должен общаться с Путиным.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.