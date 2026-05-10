Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Фицо ожидает звонков европейских политиков с расспросами о Путине

Фицо предрек, что политики из ЕС будут звонить ему с расспросами о Путине
Рамиль Ситдиков/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ждет звонков от европейских политиков, которые будут расспрашивать его о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Москве 9 мая. Его слова с пресс-конференции приводит РИА Новости.

По его словам, ценность от встреч, которые он проводит с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заключается в том, что таким образом «мы получаем ценную информацию».

«Через минуту [политики из Европы] уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?». Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия - маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», — сказал Фицо.

До этого Роберт Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что он сказал. Фицо заявил, что в Брюсселе ему постоянно предъявляют претензии по поводу встреч с российским лидером и пытаются объяснить, почему он не должен общаться с Путиным.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!