Канцлер Германии отменил поездку в Словакию из-за посещения Фицо Москвы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил запланированный визит в Словакию. Об этом рассказало издание Dennikn со ссылкой на экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока.

Поездка немецкого политика должна была состояться 29 мая. По данным издания, решение Мерца отказаться от визита связано с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Словацкому премьеру, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в российскую столицу на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе.

Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло. Как прошла встреча, ради которой премьер пролетел через три страны, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо предрек, что политики из ЕС будут звонить ему с расспросами о Путине.

 
