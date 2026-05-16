Путин провел переговоры с президентом ОАЭ

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Уточняется, что политики обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

«С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили обоюдное удовлетворение развитием взаимодействия РФ и ОАЭ в политической и торгово-экономической областях. Как подчеркнула пресс-служба, Владимир Путин и Мухаммед бен Заид аль Нахайян договорились о продолжении активных двусторонних контактов.

Также российский президент поблагодарил Абу-Даби за регулярное содействие в решении гуманитарных задач, связанных с конфликтом на Украине.

До этого Кремль сообщил, что Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин и Си обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров стороны намерены подписать совместное заявление и несколько других документов.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что Россия действительно стремится к переговорам.

 
