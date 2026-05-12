Глава МИД Финляндии заявила, что Россия действительно стремится к переговорам

Глава МИД Финляндии Валтонен: Путин показывает реальное желание вести переговоры
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что президент России Владимир Путин демонстрирует реальное желание вести мирные переговоры. Об этом сообщает Yle.

По ее мнению, до этого Россия не показывала желания вести переговоры, однако ситуация изменилась. Это якобы обусловлено эффективным давлением, считает глава МИД Финляндии.

Валтонен также заявила, что на встрече глав МИД стран ЕС обсуждалась роль Евросоюза в возможных мирных переговорах. Она считает, что у политического объединения появилось больше возможностей, так как США сосредоточились на Ближнем Востоке.

По мнению министра, что сейчас важно не столько то, кто будет представлять ЕС на переговорах, сколько достижение доверия между сторонами в лице России и Украины.

9 мая президент России Владимир Путин сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

При этом советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

Ранее Буданов назвал условие, при котором Украина пойдет на диалог с Россией.

 
