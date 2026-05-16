Сын президента США Дональда Трампа Эрик намерен подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и телеканал MS Now за клевету. Об этом он написал в соцсети X.

Причиной такого заявления послужило выступление Псаки в эфире своего шоу, где она намекала, что Эрик якобы в коммерческих целях присоединился к отцу во время недавней поездки в КНР.

«Я намерен подать в суд на Джен Псаки и MS Now. У меня нет никакого коммерческого интереса в Китае», — написал он.

По его словам, он поехал в Китай, чтобы поддержать отца в «невероятный момент», а во время переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вообще был с женой на Великой Китайской стене.

13-15 мая состоялся государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Во время переговоров лидеры двух стран обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР считает историческим визит Трампа в Китай. Сам американский лидер назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

Ранее в визите Трампа в Китай увидели разрушительные последствия для США.