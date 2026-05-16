Трамп уверен в капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп не сомневается, что Вашингтон добьется капитуляции Тегерана. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Fox News о такой возможности, передает ТАСС.

«Да, я не сомневаюсь», — сказал политик.

Накануне глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется. По его словам, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

По словам американского лидера, Вашингтон объявил о прекращении огня с Тегераном по просьбе других государств, а именно сделали одолжение Пакистану, выступающему в качестве посредника между сторонами конфликта.

При этом Трамп заявил, что если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

Ранее в Иране сообщили, что США отвергли иранский мирный план.