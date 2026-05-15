Трамп назвал перемирие с Ираном одолжением

Трамп: США объявили о перемирии с Ираном в качестве одолжения Пакистану

Вашингтон объявил о прекращении огня с Тегераном по просьбе других государств, а именно сделали одолжение Пакистану, выступающему в качестве посредника между сторонами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мы действительно объявили о прекращении огня по просьбе других стран. Я бы не стал его поддерживать, но мы сделали это в качестве одолжения Пакистану. Они замечательные люди», — уточнил глава Белого дома.

15 мая Трамп заявил, что если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

В этот же день глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Трамп рассказал о расследовании удара по школе для девочек в Иране.