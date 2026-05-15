В Иране сообщили, что США отвергли иранский мирный план

Tehran Times: США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта
США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов. Об этом сообщила газета Tehran Times, передает ТАСС.

В материале говорится, что Тегеран получил ответ из Вашингтона на свое предложение, однако США отвергли все предложения и остались верны своей политике давления, особенно в вопросе иранской ядерной программы.

Если США приняли бы предложения республики, как заявила Tehran Times, то иранская сторона была бы готова начать второй этап переговоров.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав иранскую позицию «абсолютно неприемлемой». В Тегеране в ответ заявили, что реакция американского лидера «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Ранее Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану.

 
