Глава МИД Украины похвастался приглашением в Китай

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил приглашение посетить Китай, сейчас ведется работа по определению даты визита в КНР. Об этом сообщает «Укринформ».

«У нас есть приглашение, и я жду дату поездки в Китай. И мы сейчас работаем над определением даты этой [поездки]», - сказал он.

Сибига отметил, что получил приглашение, когда украинская сторона встречалась с главой МИД Китая Ван И в Мюнхене на конференции по безопасности.

15 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами пообещал в ближайшее время раскрыть дату визита главы российского государства Владимира Путина в Китай.

При этом газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая. По данным издания, торжественную церемонию или парад в честь визита проводить не планируют. Также не ожидается официальной торжественной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Буданов высказался о переговорном процессе вокруг Украины.