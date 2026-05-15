Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Буданов высказался о переговорном процессе вокруг Украины

Глава ОП Буданов заявил, что верит в переговорный процесс и его результат
Evgeniy Maloletka/AP

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times заявил, что верит в переговорный процесс с Россией и его результат.

«Я не обязан никому доверять - я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс… В его завершение и результат», - сказал Буданов.

Руководитель офиса Владимира Зеленского отметил, что опыт работы на должности главы ГУР помогает в переговорах.

13 мая газета Financial Times (FT) написала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

11 мая издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на источники сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного прекращения огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы. Также издание написало, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, признания за Москвой новых территорий, контроля над Запорожской АЭС, а также отмены санкций.

Ранее Буданов оценил вероятность ядерного удара России по Украине.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!