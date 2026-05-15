Буданов высказался о переговорном процессе вокруг Украины

Глава ОП Буданов заявил, что верит в переговорный процесс и его результат

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times заявил, что верит в переговорный процесс с Россией и его результат.

«Я не обязан никому доверять - я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс… В его завершение и результат», - сказал Буданов.

Руководитель офиса Владимира Зеленского отметил, что опыт работы на должности главы ГУР помогает в переговорах.

13 мая газета Financial Times (FT) написала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

11 мая издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на источники сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного прекращения огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы. Также издание написало, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, признания за Москвой новых территорий, контроля над Запорожской АЭС, а также отмены санкций.

Ранее Буданов оценил вероятность ядерного удара России по Украине.