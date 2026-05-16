Дмитриев назвал одну немецкую партию надеждой для Германии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил в соцсети Х, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала надеждой для немцев.

«АдГ стала надеждой для немцев», — написал Дмитриев, выделив слово «надежда» заглавными буквами.

Так он отреагировал на публикацию сопредседателя АдГ Алис Вайдель, в которой говорилось о повышении рейтинга партии до 36% в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

11 мая Вайдель написала в соцсети X, что правительство Германии должно поддержать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не заниматься эскалацией. Так она прокомментировала новость о визите министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев, который понадобился для того, чтобы обсудить вопрос о расширении взаимодействия Германии с Украиной в сфере вооружений. По словам политика, немецкое правительство должно вместо этого поддержать переговоры с Россией.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер для него является лучшим кандидатом на роль переговорщика от Европы. Однако Путин подчеркнул, что европейские страны могут выбрать такого человека, которому они доверяют и который «не наговорил гадостей» в адрес России.

Ранее в Берлине призвали не отвергать идею об участии Шредера в переговорах по Украине.

 
