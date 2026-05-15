Россию посетит президент Ганы

Президент Ганы посетит РФ в октябре для участия в саммите Россия — Африка

Президент Ганы Джон Махама совершит визит в Россию в октябре, чтобы принять участие в саммите Россия — Африка в Москве. Об этом сообщил посол Ганы в РФ Кома-Стим Джеху-Аппиа, пишет ТАСС.

«Он прилетит в Россию в октябре на саммит, это подтверждено», — сказал дипломат.

Саммит «Россия — Африка» — это масштабный международный форум, высший уровень встреч между Российской Федерацией и государствами Африканского континента, направленный на укрепление политического, экономического и военного сотрудничества. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Третий состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите «Россия — Африка». Он поблагодарил коллегу за участие в прошлых саммитах.

Путин также заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки.

