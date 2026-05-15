Эксперт подвел итоги визита Трампа в США

Политолог Зуенко: для России визит Трампа в США не имеет значения

Для России итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай не имеют принципиального значения — Пекин не изменит политики в отношении Москвы. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал ведущий научный сотрудник МГИМО Иван Зуенко.

«Американская нефть не сможет конкурировать для китайских покупателей с российской. Торговля сохранится на прежнем объеме, а, учитывая нынешний рост цен на энергоносители, по итогам 2026 года можно ожидать очередного рекорда.

Что касается предстоящей поездки в КНР российского лидера Владимира Путина, она никак не связана с американо-китайским саммитом.

15 мая Трамп заявил, что Китай хочет покупать нефть из США.

13 мая президент США прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

Ранее Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и Китая.