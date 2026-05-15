Посол Украины ответил на заявление словацкого министра про Зеленского и наркотики

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран назвал «абсурдом» заявление министра сельского хозяйства республики Ричарда Такача о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Об этом сообщает издание iDNES.cz.

«Своими абсурдными заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ричард Такач представляет угрозу украинско-словацким отношениям», — заявил Кастран.

Он отметил, что такие высказывания не способствует дальнейшим межправительственным консультациям и визитам на высоком уровне.

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за употребления наркотиков. Комментируя интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель Такеру Карлсону, он отметил, что «уже давно ходили слухи, что Зеленский употребляет наркотики, но теперь это подтвердилось».

В интервью Карлсону Мендель рассказала о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам. Она также заявила, что в 2019 году во время частной дискуссии с Владимиром Путиным в Париже украинский лидер обещал, что страна никогда не вступит в НАТО, и был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам экс-пресс-секретаря, Зеленский сменил позицию.

Ранее Захарова иронично отреагировала на намек Мендель о пристрастии Зеленского к наркотикам.

 
