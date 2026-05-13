Захарова иронично отреагировала на намек Мендель о пристрастии Зеленского к наркотикам

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель «дала ему пендель», намекнув в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на пристрастие главы государства к запрещенным веществам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает и в каком состоянии он находится», — сказала дипломат, комментируя слова Мендель о Зеленском.

Захарова отметила, что это уже «не ложечка для сахара, которая выныривает из салфеток в вагоне», а признание самого факта употребления Зеленским наркотиков.

До этого стало известно, что экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала о его пристрастии к запрещенным веществам, а также о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

