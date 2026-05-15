Трамп рассказал о расследовании удара по школе для девочек в Иране

Соединенные Штаты проводят расследование из-за удара по школе для девочек в Иране. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем расследование нескольких вещей. Это одна из них», — ответил он представителям СМИ на соответствующий вопрос на борту президентского самолета, следующего из Пекина на Аляску.

До этого The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд других европейских лидеров осудили удар по школе и призвали виновных к ответственности.

